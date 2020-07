Terzo gol in carriera per Hysaj: Ecco i precedenti

La rete del San Paolo è una gioia incredibile, per Hysaj. I compagni lo hanno festeggiato a lungo, il primo gol in serie A non si scorda mai. D’altronde, l’albanese segna davvero col contagocce: in carriera aveva segnato l’ultimo gol con l‘Empoli, il 17 aprile del 2014. Il 21 gennaio del 2012, una rete l’aveva fatta con l’Empoli Primavera, nel derby con la Fiorentina. Nella sua carriera c’è anche un altro gol: con la nazionale albanese, il 10 settembre dello scorso anno, all’Islanda, per la gioia del ct Reja. È chiaro che con la mente, anche lui, è già alla partita con il Barcellona. All’andata non ha giocato e tutto fa credere che partirà dalla panchina. Ma la prestazione contro il Sassuolo è il modo migliore per complicare la vita a Gattuso sulle scelte da fare in Catalogna.Fonte: Il Mattino