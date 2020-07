Oma Akatugba: “Osimhen-West Ham? Una bugia. Lui può emulare le gesta di Cavani”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Gol”, condotto da Marcello Calavano, è intervenuto il giornalista nigeriano Oma Akatugba. “Osimhen? In questo momento è in vacanza, sereno e sapendo che ha fatto tutto quello che era necessario per la firma con il Napoli. Credo che tra un paio di settimane arriverà in Italia e sarà a tutti gli effetti azzurro. Sulle voci del West Ham, a me non risulta, anzi sono bugie. Cavani? E’ stato un calciatore grandioso ed è bravissimo come attaccante. Victor ha i mezzi per emulare le sue gesta e infiammare i tifosi del Napoli”.

