Mazzola: “Messi potrebbe essere il Maradona di questo calcio”

Sandro Mazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “In linea di massima mi aspettavo qualcosa di più da Conte. Forse non ha trovato quello che si aspettava di trovare. Si è impantanato. Sogno Messi? Come si fa a non sognare uno così. Quando lo vedo giocare io lo guardo in tv, io sono lì. Lui inventa il dribbling, la giocata di esterno. Gli basta toccare due palloni. Lui farebbe bene al calcio italiano, come fece Maradona. Maradona non tiriamolo in ballo ma lui potrebbe essere il Maradona di questo calcio. Il Napoli a Barcellona dovrà gestire al meglio i primi 10 minuti. Se l’allenatore è stato bravo ad inculcare le giuste idee nelle teste dei giocatori, potremo assistere ad uno spettacolo. La Champions League a Final Eight è unica ma non dobbiamo pensare così. Si deve pensare partita dopo partita. Ti sei mai pentito di non essere andato alla Juve? Non potevo. Mio padre era capitano del Torino. L’Inter fu l’unica che ci venne a prendere. Quindi non mi sono mai pentito”.