L’ Esecutivo Uefa, oggi a Nyon, deve decidere per la Champions

Tra 12 giorni la ripresa della Champions, con un virus, quello del Covid, che pare essere tornato. Insieme al suo incubo. Il comitato Uefa oggi dovrà prendere alcune decisioni importanti. Oggi a Nyon per fare il punto sulla situazione. La notizia della quarantena obbligatoria per chi arriva in Inghilterra dalla Spagna ha fatto suonare il campanello d’allarme, soprattutto per il Real Madrid, chiamato venerdì 7 agosto a ribaltare l’1-2 del Bernabeu. Ieri, in Spagna, aleggiava un certo pessimismo, ma nel pomeriggio, attraverso gli inglesi di Sky Sports, è arrivata l’indiscrezione che vorrebbe il Real Madrid esentato dall’obbligo della quarantena all’arrivo sul suolo britannico.

CdS