Intrecci e pillole di mercato, chi va e chi viene o verrebbe

Il Napoli ha varie cose da fare – in entrata e in uscita – ma l’ossessione è rappresentata da quella fascia destra, che quando il calcio si fermerà verrà lasciata libera da José Maria Callejon: Ünder è una tentazione però Baldini e la Roma stanno opponendo resistenza, dopo che i rapporti si sono recentemente intorpiditi; Bernardeschi è un’opzione collegata a Milik; mentre Boga, praticamente, viaggia da solo… Il Napoli ne ha parlato con il Sassuolo e dinnanzi alla richiesta, quaranta milioni di euro, è impallidito: ma se ne parlerà ancora, ovviamente, portando come passepartout il gradimento del giocatore, già ottenuto. A volte può servire, come ha suggerito Osimhen. Fonte: CdS