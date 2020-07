Il punto sul contratto di Hysaj, ora l’albanese è ancora più corteggiato

Ad Hysaj da mesi continuano a ronzare nelle orecchie i corteggiamenti di altri club, ma da quando c’è Rino ha messo la cera per non ascoltare le sirene. Il punto è che negli ultimi anni, ogni volta che il Napoli ha proposto il rinnovo, le offerte non sono mai state all’altezza delle sue richieste: guadagna 2 milioni a stagione e nel prossimo contratto auspica di percepire un ingaggio più alto. In Italia il suo potente agente ha già captato l’interessamento della Roma: d’altronde, andando in scadenza nel giugno del 2021, il suo cartellino è un affare, perché difficile che il Napoli possa chiedere più di 10 milioni per un esterno che tra dodici mesi va in scadenza e che da febbraio può firmare a parametro zero. Insomma, è un gioco di grande equilibrio, con il Napoli che però sa di avere un alleato speciale nel suo agente. A conti fatti, il mercato del Napoli passa sempre da Giuffredi: perché dovesse Hysaj lasciare il club azzurro, al suo posto il primo della lista è Faraoni dell’Hellas Verona. Indovinate gestito da chi? Risposta semplice. Inutile ricordare che anche Veretout, il sostituto designato del partente Allan, è della scuderia Marat. Insomma, difficile che il Napoli possa avere delle incomprensione con Hysaj: del rinnovo si discuterà con calma, senza colpi di testa e senza precipitose prese di distanza. Partendo da un punto: Gattuso ne chiede la permanenza. E Gattuso sta lentamente vestendo i panni di uno con grande voce in capitolo nel mercato azzurro. Ed è stato soprattutto durante il lockdown che il legame si è rafforzato. Fonte: Il Mattino