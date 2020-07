Il Napoli ha l’accordo con Boga. Adesso serve convincere il Sassuolo, spunta una contropartita

Sembra ormai essere ai titoli di coda la trattativa per il passaggio in azzurro di Victor Osimhen, ma il mercato del Napoli non si fermerà qui. Gli azzurri cercano un rinforzo sulla corsia sinistra vista la quasi certa partenza di Josè Callejon. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, in pole resta Jeremie Boga, con il quale gli azzurri hanno già trovato un accordo con il suo agente. Resta però da convincere il Sassuolo che chiede 40 milioni cash, il Napoli propone 20 milioni più una contropartita tra Younes e Ounas. Offerta però che non sembra trovare consenso da parte della dirigenza neroverde che non vorrebbe privarsi del proprio gioiello, a patto che il Napoli rivaluta la sua offerta.