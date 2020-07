Gerard Lopez (pres. Lille): “Osimhen ha scelto l’azzurro. Mancano i dettagli prima dell’ufficialità”

“Questa trattativa tra il Napoli e Osimhen non è stata per nulla semplice, l’accordo era stato trovato poi il cambio di agente ha fatto sì che si ricominciasse da capo. Ora però possiamo dire che il ragazzo ha scelto il Napoli. Cosa manca? I campionati sono ancora in corso e poi le modulistiche dei contratti, l’annuncio arriverà al momento opportuno. Nel frattempo le offerte non mancano, ma c’è una parola data e stiamo ai dettagli”. Il Napoli insomma ha scelto la punta nigeriana in vista della prossima stagione, malgrado le voci di possibili pretendenti, manca solo il twitter presidenziale e poi finirà questa storia, ma con i suoi tempi. Parole del presidente del Lille Gerard Lopez.

Fonte: L’Equipe