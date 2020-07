Gattuso vuole fare la storia, o almeno provare a cambiarla

Chissà, forse nei periodi storici particolari, e di sicuro quello che stiamo vivendo lo è, la storia può cambiare. E quello che appare “storicamente” probabile, può smettere di esserlo. Insomma, si può cambiare la storia, o almeno, farla diversa. Magari esplorando territori nuovi, come i quarti di Champions. Per il prestigio, per i soldi e per la storia, appunto. Rino Gattuso non pensa che da qui a Barcellona siano necessari ritiri per ristorare lo spirito in chissà quali conventi di clausura. Pensa che sia necessario, da qui alla gara dell’8 agosto, ritrovare le abitudini della settimana che ha portato al trionfo in Coppa Italia, prima eliminando l’Inter e poi battendo la Juventus in finale. Gattuso non fa il bacchettone, sa quanto è difficile quest’estate, praticamente senza vacanze, così come sa che nessuno dei suoi ragazzi ha lasciato Napoli nei giorni del Paese in quarantena. Setien, per esempio, ha mandato al mare il suo Barça per sette giorni, dando appuntamento a oggi per la ripresa…