Gattuso/Hysaj: il tecnico fa vacillare le decisioni del terzino

Gattuso lo ha sedotto Hysaj con le parole, ma soprattutto con una promessa: giocherai. A destra o a sinistra, Hysaj c’è quasi sempre. E questa cosa all’albanese ha rotto un po’ le uova nel paniere. Nel senso che adesso non è più convinto di andar via. Sta pensando ed aspettando: perché per prima cosa vuole sapere se Gattuso rinnova con il Napoli, in quanto la permanenza del tecnico è il punto di partenza per tornare a discutere del suo rinnovo. Il grande burattinaio del mercato italiano, Mario Giuffredi, muove i fili del suo destino. È il suo agente dai tempi di Empoli, conosce i suoi desideri ancor prima che lui parli. Con De Laurentiis è a un passo dal rinnovo di Mario Rui e Di Lorenzo ma il prolungamento di Hysaj è ancora in alto mare. Perché a tirare il freno è proprio il terzino che in azzurro ha collezionato ben 193 presenze. In pratica, un veterano.

