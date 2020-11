ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – C. Pavana (dif. Cesena): “Sono qui per il progetto e per crescere a livello professionale”

Il calcio femminile riprenderà a fine Agosto, lunga sosta per le compagini della massima serie ma anche della cadetteria. Squadre attive sul mercato, dove tra le altre il Cesena con l’acquisto di Camilla Pavana per la difesa. Di questo ma anche della sua precedente esperienza a Napoli e non solo è stata intervistata da ilnapolionline.com.

Per te che esperienza è stata a Napoli, con il traguardo della serie A conquistata? “L’avventura a Napoli è durata solo 3 mesi, purtroppo, ma è stata la mia prima esperienza fuori casa e lontana dalla mia famglia. Mi sono trovata bene sia con la squadra sia con la società. Sono felice di aver contribuito alla promozione. Sicuramente un’esperienza che mi ha fatto crescere calcisticamente e personalmente”.

Adesso sei ufficialmente una calciatrice del Cesena. Giocherai in serie B, la molla che ti ha spinto a dire sì alla società emiliana? “Quest’estate ho ricevuto diverse offerte sia dall’Italia che dall’estero. Alla fine ho scelto Cesena per due motivi: Per il progetto del club, il quale è molto ambizioso e per tutelare la mia carriera, volendo continuare il mio percorso di crescita come atleta. Inoltre, il campionato di Serie B è sempre più competitivo”.

Come compagna di squadra troverai Alice Cama, cosa ti potrà dare a tuo avviso per il tuo percorso di crescita? “È sempre un grande vantaggio avere giocatrici di esperienza in squadra. Lei è un attaccante, lo stesso ruolo di chi dovrei occuparmi ogni domenica, quindi penso che possa darmi tantissimi consigli. Alice è giocatrice di categoria, anzi sarebbe la fortuna delle squadre di serie A”.

Obiettivi della squadra e tuoi personali, in vista della prossima stagione? “L’obiettivo della squadra è migliorare sempre più ogni domenica. Quello personale è di migliorarmi e contribuire a portare il Cesena più in alto possibile. Sappiamo che la serie B è un campionato difficile, con valori importanti, noi cercheremo di dare il massimo e a fine anno si tireranno le somme”.

Infine quali sono da sempre i tuoi modelli nel maschile e nel femminile come difensori? “In ambito maschile sicuramente Sergio Ramos e Leonardo Bonucci. Il primo ha grande carisma ed è decisivo in zona gol, il secondo è un leader e lo ha dimostrato con la maglia della Juventus. In campo femminile Wendie Renard”.

