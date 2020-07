Dopo il “nì” di Bernardeschi la Juve dà un’alternativa nello scambio con Milik

L’ex viola Bernardeschi per ora ha detto no: non vuole trasferirsi al Napoli, alla Juve sta trovando molto spazio, pensa di potersela giocare anche con Kulusevski, soprattutto se Douglas Costa dovesse andar via. Napoli e Juventus hanno considerato anche di inserire Luca Pellegrini nella trattativa, ma gli uomini mercato partenopei hanno chiesto un robusto conguaglio (almeno 20 milioni) che la Juve non è disposto a concedere in questa fase.

Fonte: Il Mattino