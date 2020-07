De Giovanni: “La Juventus è agevolata, ha un fatturato tre volte tanto di quello del Napoli”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: “La Juventus è forte in ogni cosa perché la società investe e basti vedere come il settore giovanile vince e stravince. Il fatturato della Juventus è tre volte tanto quello del Napoli e questo vuol dire che è certamente più agevolata in una corsa per lo scudetto. In tutta chiarezza, la Juve non ha quasi mai da lamentarsi per gli arbitraggi, è un dato di fatto”.