De Canio: “Il Napoli sta cercando di tirare avanti alla meno peggio”

Luigi De Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport a proposito degli azzurri: “Cosa sta facendo il Napoli in questo momento? Gennaro Gattuso si sta preparando agli impegni di coppa. E’ comprensibile: ora come ora, io allenatore devo pensare a portare in salvo una barca che fa acqua. L’obiettivo Quarti di Finale di Champions League sarebbe un’impresa clamorosa per la storia del Napoli, per questo è normale che Rino Gattuso abbia la sua strategia e si stia preparando per quello”.

“Nelle sue idee possono rientrare alcuni giocatori più di altri, ma questo non vuol dire che qualcuno è considerato bocciato. I giocatori stessi devono fare di tutto per farsi scegliere. Un allenatore vuole ottenere risultati, perché è giudicato per questo. Mister Gennaro Gattuso è una persona schietta, non ragiona a simpatie ed antipatie quando sceglie chi mandare in campo. Non sappiamo nel dettaglio tutti i fatti della settimana, la linea va tirata solo a fine anno ragionando su quanto già fatto e sulle prospettive in termini di programmazione. Il Napoli e Gattuso, adesso, stanno cercando di tirare avanti alla meno peggio“.