Dal Decreto Crescita un bel risparmo per DeLa nell’affare Osimhen

legheranno Osimhen al Napoli per i prossimi 5 anni: 4 milioni a stagione, 20 netti complessivi che al Napoli, però, al lordo diventano 28: gli effetti del Decreto Crescita consentono step contrattuali in passato non ipotizzabili in passato. Il tweet di Aurelio De Laurentiis può arrivare nelle prossime ore: si aspetta solo l’annuncio con Osimhen che nelle ultime ore aveva manifestato anche un certo fastidio per il protrarsi delle trattative. Nella giornata di sabato si sono sistemati anche gli ultimi dettagli, fino ad arrivare alla fumata bianca. Determinante il cambio di agenzia per la chiusura dell’affare: la Star Factory aveva chiesto tra i 4 ed i 5 milioni di commissione per il closing, cifre ben diverse quelle che serviranno per il nuovo agente di Osimhen, William D’Avila.

Fonte: Il Mattino