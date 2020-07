Conte: “La più bella tra le partite contro il Napoli è stata in Coppa Italia”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto su Inter TV, ecco le sue parole: “Stiamo arrivando alla fine di un campionato eccezionale, nel quale si è giocata una partita ogni tre giorni. Sicuramente questa è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti: bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro. Sicuramente fu una buona partita da parte nostra, ma per certi versi la più bella tra le partite giocate contro il Napoli in questa stagione è stato il ritorno di Coppa Italia, quando meritavamo sicuramente di più. Stiamo parlando comunque di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio a chi poi ha vinto lo scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, si sono rinforzati molto. E hanno vinto la Coppa Italia“.