Trapelano alcune indiscrezioni in merito alla sfida di Champions League, valevole per il ritorno degli Ottavi di finale, tra Barcellona e Napoli. Infatti sembrerebbe che la sfida del Camp Nou dell’8 agosto, a porte chiuse, possa essere trasmessa in chiaro. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma questo è un rumor che prende sempre più piede.