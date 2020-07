Castellini: “Giocando ogni 3 giorni non si po’ avere la migliore condizione”

A Radio Marte è intervenuto Luciano Castellini, ex portiere Napoli, ecco le sue parole: “Inter-Napoli? Gattuso è un bravo allenatore, sa perfettamente che contro squadre come il Barcellona non può giocare a viso aspetto perché parliamo di squadre che hanno tra le fila giocatori che con una giocata risolvono le partite. L’Inter ha davanti giocatori che stanno facendo bene come Lukaku e Sanchez, ma anche il Napoli ha bravi giocatori lì davanti. Giocando ogni 3 giorni non si po’ avere la migliore condizione fisica. Meret è giovane e qualche errore nel percorso può farlo. Poi, giocare con la maglia del Napoli non è semplice, ma in una piazza com questa, quando sbagli devi dirlo, senza preamboli”.