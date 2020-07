Il Napoli femminile del d.s. Gianni D’Ingeo vuole proseguire ad essere tra le protagoniste sul mercato ed è ad un passo dall’acquisto in attacco. Dal Marsiglia il club azzurro è ad un passo dalla punta classe ’94 Sarah Huchet dove si mise in mostra con l’Under 17 dove perse in quella circostanza con la Francia contro la Spagna in finale. Sarebbe l’ultimo tassello per la società del presidente Lello Carlino.

Fonte: ledonnenelpallone.com