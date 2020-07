CALCIO FEMMINILE – Il Mulino di Napoli sponsor del club azzurro

Il Napoli Femminile è orgoglioso di avere al suo fianco, a partire da questa stagione e fino al 2022, Caputo – Il Mulino di Napoli; una realtà prestigiosa della nostra città, capace di produrre ingredienti di qualità che l’hanno ormai resa celebre nel mondo.

Una partnership, quella tra il Napoli Femminile e Caputo – Il Mulino di Napoli, che

testimonia il desiderio di “mettere in campo” le eccellenze di Napoli per far emergere i valori del calcio femminile e declinarli in una accezione tutta partenopea.

“Avere al fianco imprenditori del livello di Carmine e Antimo Caputo rappresenta per noi motivo di soddisfazione – spiega Lello Carlino -. È con accordi del genere che possiamo centrare l’obiettivo che mi sono prefisso: valorizzare il Napoli nel mondo attraverso il calcio femminile”. Per Antimo Caputo “la scelta di accompagnare il Napoli Femminile è nata dal desiderio forte di “fare squadra” in questa città e di condividere i valori di uno sport pulito ed in grande sviluppo quale appunto il calcio femminile. Siamo certi che macineremo…grandi risultati”.

Caputo – Il Mulino di Napoli sarà sponsor di maglia del Napoli Femminile fino al 2022. La maglia sarà svelata domani in occasione della presentazione della squadra che si terrà alle ore 12.00 nel cortile del Maschio Angioino.

Interverranno il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’assessore allo sport del Comune, Ciro Borriello, il presidente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, le calciatrici del Napoli Femminile, lo staff tecnico della squadra, e anche la presidente della Divisione Femminile della FIGC, Ludovica Mantovani, che nell’occasione consegnerà al Napoli Femminile il trofeo per la vittoria del campionato di Serie B.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile