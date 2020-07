Bergonzi: “Chiffi? Roma-Fiorentina rischia di essere ripetuta”

Mauro Bergonzi (ex arbitro) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Questo turno di campionato ha contato errori che sono relativi rispetto a quello che ha fatto Chiffi ieri in Roma-Fiorentina. L’assegnazione del calcio di rigore a favore della Fiorentina, tanto per cominciare, non c’è. L’errore gravissimo è che l’arbitro tocca il pallone, il regolamento dice che il gioco deve essere interrotto. Un errore tecnico che potrebbe invalidare la partita e potrebbe essere ripetuta. Bologna-Lecce? L’intensità della spinta la può giudicare solo l’arbitro dal campo, nessuno può capire quanto può incidere sulla caduta del giocatore. In questi casi, il VAR non dovrebbe intervenire. Il VAR ha portato tanti benefici, è fondamentale se viene utilizzato nel modo adeguato, ma a lungo andare abbasserà la qualità dei nostri fischietti. In futuro, una chiamata da parte della panchina, secondo me arriverà. È giusto dare questa possibilità alle squadre”.