Avversaria Napoli – Bartomeu (Pres. BARÇA): “Siamo fortissimi, possiamo vincere la Champions”

A una settimana dal trionfo del Real Madrid in Liga, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha concesso un’ampia intervista al Mundo Deportivo in cui dà mostra di aver smaltito la delusione. «Abbiamo avuto diverse difficoltà, ma abbiamo fatto autocritica e ritrovato l’unità per affrontare con fiducia la Coppa Campioni», la convinzione del numero uno blaugrana.

«Il Barça parte sempre come favorito in tutti i tornei. Abbiamo giocatori fortissimi, oltre a Leo Messi, che è il migliore del mondo. Tutti insieme possiamo vincere il torneo».

Il massimo dirigente dei catalani indica proprio nella partita con il Napoli il possibile passaggio fondamentale della stagione. «Sarà la partita chiave, la più importante, per questo non vogliamo che nessuno parli ancora di Lisbona».

LOTTA CONTRO IL TEMPO

In vista della sfida con i campani, Quique Setién, che pare aver chiarito le ultime incomprensioni con Messi, conta di recuperare oltre a Griezmann e Lenglet, anche Ousmane Dembelé. Fuori causa dallo scorso novembre, l’ex Borussia Dortmund prosegue la riabilitazione, mentre i compagni sono in vacanza. Buone possibilità che possa riapparire in tempo per il Napoli. «Dembelé è arrivato dopo la partenza di Neymar e ha mostrato buone cose, ma è stato molto sfortunato con gli infortuni», il pensiero di Bartomeu, che poi si è mostrato prudente su un possibile ritorno di O’Ney.

«Difficile, a meno che non ci si accordi per scambiare qualche giocatore».

Fonte: CdS