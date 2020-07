UFFICIALE – Stefania Zanoletti al Chievo Verona Women

Importante rinforzo di esperienza per la difesa per il Chievo Verona Women. Si tratta della calciatrice ex Brescia e questa stagione all’Hellas Verona, tra le altre di Stefania Zanoletti. Il professore della difesa, proverà a mettere in riga gli attaccanti avversari. Lei non vede l’ora di cominciare la nuova stagione che comincerà il 5 Agosto. “Sono contenta di aver scelto il Chievo Verona Women, sin da subito ho avuto sensazioni positive . Credo che ci sia una gran voglia di far bene e di costruire un progetto importante che abbia delle basi solide. Sicuramente cercherò di portare con me la mia esperienza per aiutare il gruppo in questa nuova avventura. Sono molto ambiziosa e determinata a far bene con questa maglia, l’obbiettivo è sempre quello di migliorarsi giorno per giorno cercando di portare la squadra a fare il meglio possibile. Credo che la serie B sia un campionato molto difficile e molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate, ma anche noi vogliamo dire la nostra in questa categoria e perché no toglierci delle belle soddisfazioni; poi è chiaro che sarà sempre il campo il giudice più severo”.

Fonte: chievoveronawomen.it