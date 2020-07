Il Napoli è proiettato già alla sfida di martedì sera contro l’Inter, dopo il successo contro il Sassuolo per 2-0. Su twitter Carlo Alvino analizza il momento degli azzurri. “Considerazione del giorno dopo. Il Napoli ha strameritato la vittoria, il Var ha reso solo GIUSTIZIA e declinare in negativo la prestazione di ieri significa essere poco obiettivi. Anche il match report parla chiaro. E per Barcellona c’è ancora tempo. In CL il Napoli non delude!”.

La Redazione