Top e flop de Il Mattino: l’albanese in, out il polacco

Due squadre assai simili, che giocano a specchio, con De Zerbi che prova a mettere in difficoltà la squadra azzurra ma non ci riesce nel primo tempo quasi mai. Eppure mai visto nella stessa gara 4 gol annullati: motivo per cui il Sassuolo ha ragione a mordersi le mani e a recriminare. Gare gradevole, c’è poco da dire. E pure gli azzurri quando hanno il pallone si fanno apprezzare. Ma nelle uscite, troppe volte, arrivano dei giramenti di testa spaventosi. Da cui si ispirano le ripartenze degli ospiti. Fisicamente difficile poter chiedere un impegno maggiore di questi tempi. Ma al Camp Nou ci vuole una gara perfetta. E quella di ieri sera, in ogni caso, non lo è stata per nulla. Fonte il Mattino

6 OSPINA

5,5 ​DI LORENZO

6 MANOLAS

6 KOULIBALY

7 HYSAJ .

5,5 FABIAN RUIZ .

6 LOBOTKA

6,5 ZIELINSKI

5,5 CALLEJON

4,5 MILIK

6 INSIGNE

5,5 MAKSIMOVIC .

6 POLITANO

6 MERTENS

6 ALLAN

sv ELMAS

6,5 GATTUSO.