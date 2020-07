SERIE A, punteggi finali: Cagliari-Udinese 0-1; Verona-Lazio 1-5; Roma-Fiorentina 2-1; Spal-Torino 1-1;

CAGLIARI-UDINESE Primo tempo 0-1. 2′, Stryger Larsen crossa al centro per Okaka. Che controlla di destro la palla a mezz’altezza. La copre poi con il corpo, dal contrasto di Ceppitelli. E gira in rete con un diagonale sotto porta. 0-1. 18′, sulla fascia sinistra, Sema crossa per De Paul. Che calcia a colpo sicuro. Si oppone Cragno. 25′, ancora Sema, salta due avversari. Crossa ancora per De Paul. Che conclude dal dischetto. Para ancora Cragno. 41′, ancora De Paul, scarica un destro dai 25 metri. Cragno devia in angolo. 48′, Ragatzu serve Simeone. Che tira dal limite. Il pallone finisce largo sul fondo. 0-1. Secondo tempo. 19′, ripartenza Udinese con Sema. Che serve Okaka. Controllo e tiro mancino. Centrale, parato. 21′, Faragò controlla in area e va in acrobazia. Tiro murato. 24′, Mattiello tira di pieno collo piede. Musso respinge. 49′, Simeone centra per Joao Pedro. Che anticipa Samir. Ma conclude clamorosamente a lato, sotto porta. Termina la gara. 0-1. L’Udinese raggiunge il Cagliari a 42 punti.

VERONA-LAZIO Primo tempo. 1-1. 13′, Faraoni crossa per Zaccagni, sotto misura. Che però colpisce male. Parata facile di Strakosha. 14′, Immobile improvviso destro da fuori area. La traiettoria sfiora la traversa. 26′, Veloso si sposta la palla sul destro e scaglia un bel destro dal limite. Strakosha devia in angolo. 32′, Luis Alberto serve in area Milinkovic-Savic. Che prova il tiro piazzato, ma sfiora soltanto la traversa. 39′, gol del Verona. Rigore per atterramento di Zaccagni. Amrabat angola il tiro e spiazza Strakosha. 1-0. 48′, pareggio della Lazio. Immobile viene atterrato in area. L’arbitro Volpi non fischia. Intervento del Var. Revisione sul campo. Rigore. Immobile si incarica della battuta. E trasforma in rete con un destro angolato. 1-1. Secondo tempo. 4′, Anderson crossa dalla sinistra. Sponda di Marusic per Acerbi. Che di testa sfiora il palo. 5′, Luiz Felipe sfiora l’autogol sul cross basso di Lazovic, dalla sinistra. Coglie il proprio palo, a portiere battuto. 11′, gol della Lazio, ora in vantaggio. Milinkovic-Savic calcia una punizione dalla trequarti. Una deviazione di Pessina spiazza Radunovic. 1-2. 15′, Borini si adopera con un gran tiro, da posizione decentrata. Strepitosa parata di Strakosha, che alza in angolo. 18′, Terzo gol della Lazio. Milinkovic-Savic serve in area Correa. Dribbling e destro angolato. Imparabile per una deviazione. 1-3. 33′, Salcedo colpisce di testa, ma centrale. Para Strakosha. 39′, quarto gol della Lazio. Prodezza di Ciro Immobile. Riceve da Lukaku e insacca a giro, sul secondo palo. 1-4. 48′, quinto gol della Lazio. Immobile viene steso in area dal portiere avversario. Rigore. Lo stesso Immobile spiazza Radunovic. 1-5. Termina la gara. 1-5. Tripletta e 34esimo gol. La Lazio aggancia l’Atalanta al terzo post, a 75 punti. Verona a 46.

ROMA-FIORENTINA Primo tempo 1-0. 31′, Pellegrini tira dal limite in scivolata. Respinge Terracciano. 43′, sponda aerea di Dzeko per Mancini. Che, al volo, alza sopra la traversa dalla zona del dischetto. 44′, gol della Roma. Bruno Peres viene steso da Lirola, in area. Rigore. Sul dischetto si presenta Veretout. Che spiazza Terracciano. 1-0. 47′, traversone di Chiesa su cui si fionda Pezzella. Palo. Termina il primo tempo. 1-0. Secondo tempo. 7′, controllo a seguire Dzeko, murato da Pezzella. 8′, Spinazzola serve Mkhitaryan. Colpo sotto, di poco a lato. 9′, gol del pareggio della Fiorentina. Su calcio d’angolo di Pulgar, stacco aereo di Milenkovic e palla all’angolino. 1-1. 20′, Spinazzola serve Mkhitaryan all’interno dell’area viola. Il diagonale mancino si stampa sul palo. 24′, Zaniolo tira dai venti metri. Terracciano alza sopra la traversa. Botta di Kolarov da posizione laterale. Palo. 42′, gol del raddoppio della Roma. Il portiere viola Terracciano, in uscita bassa, travolge Dzeko. Rigore. Ancora Veretout. Angolino basso vincente. 2-1. Termina la gara. 2-1. Roma a quota 64 punti. Fiorentina a 43.

SPAL-TORINO Primo tempo. 0-0. 34′ Grande lavoro di Petagna, che serve Cionek. Ne scaturisce poi un tiro potente ma impreciso. 26′, Belotti calcia bene. Ma trova la deviazione decisiva di un giocatore della Spal. Palla sul fondo. Poche azioni. Poche emozioni. 0-0. Secondo tempo. 7′, Verdi centra il palo, da fuori area. Sulla ribattuta Belotti, sotto porta, trova soltanto l’esterno della rete. 12′, gol del Torino. Rincon serve Verdi. Che lascia partire un sinistro magico. 0-1. 16′, Zaza si invola in profondità. Arriva a tu per tu con il portiere. Che è bravo a pararne il tiro. 24′, ancora Verdi. Questa volta di destro, di poco, non trova la porta. 35′, gol del pareggio della Spal. Dabo lancia in profondità D’Alessandro. Che entra in area e batte Sirigu. 1-1. Termina la gara. 1-1. La Spal interrompe la serie negativa di 6 sconfitte consecutive. il Torino conquista la salvezza.

A cura di Alessandro Cardito