SERIE A, primi tempi: Cagliari-Udinese 0-1; Verona-Lazio 1-1; Roma-Fiorentina 1-0; Spal-Torino 0-0;

CAGLIARI-UDINESE Primo tempo 0-1. 2′, Stryger Larsen crossa al centro per Okaka. Che controlla di destro la palla a mezz’altezza. La copre poi con il corpo, dal contrasto di Ceppitelli. E gira in rete con un diagonale sotto porta. 0-1. 18′, sulla fascia sinistra, Sema crossa per De Paul. Che calcia a colpo sicuro. Si oppone Cragno. 25′, ancora Sema, salta due avversari. Crossa ancora per De Paul. Che conclude dal dischetto. Para ancora Cragno. 41′, ancora De Paul, scarica un destro dai 25 metri. Cragno devia in angolo. 48′, Ragatzu serve Simeone. Che tira dal limite. Il pallone finisce largo sul fondo. 0-1.

VERONA-LAZIO Primo tempo. 1-1. 13′, Faraoni crossa per Zaccagni, sotto misura. Che però colpisce male. Parata facile di Strakosha. 14′, Immobile improvviso destro da fuori area. La traiettoria sfiora la traversa. 26′, Veloso si sposta la palla sul destro e scaglia un bel destro dal limite. Strakosha devia in angolo. 32′, Luis Alberto serve in area Milinkovic-Savic. Che prova il tiro piazzato, ma sfiora soltanto la traversa. 39′, gol del Verona. Rigore per atterramento di Zaccagni. Amrabat angola il tiro e spiazza Strakosha. 1-0. 48′, pareggio della Lazio. Immobile viene atterrato in area. L’arbitro Volpi non fischia. Intervento del Var. Revisione sul campo. Rigore. Immobile si incarica della battuta. E trasforma in rete con un destro angolato. 1-1.

ROMA-FIORENTINA Primo tempo 1-0. 31′, Pellegrini tira dal limite in scivolata. Respinge Terracciano. 43′, sponda aerea di Dzeko per Mancini. Che, al volo, alza sopra la traversa dalla zona del dischetto. 44′, gol della Roma. Bruno Peres viene steso da Lirola, in area. Rigore. Sul dischetto si presenta Veretout. Che spiazza Terracciano. 1-0. 47′, traversone di Chiesa su cui si fionda Pezzella. Palo. Termina il primo tempo. 1-0.

SPAL-TORINO Primo tempo. 0-0. 34′ Grande lavoro di Petagna, che serve Cionek. Ne scaturisce poi un tiro potente ma impreciso. 26′, Belotti calcia bene. Ma trova la deviazione decisiva di un giocatore della Spal. Palla sul fondo. Poche azioni. Poche emozioni. 0-0.

