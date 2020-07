SERIE A – Napoli-Sassuolo 2-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli ha affrontato il Sassuolo, con l’obiettivo di dimenticare la sconfitta di Parma ed entra con il piglio giusto. Se si esclude il tiro di Djuricic, gli azzurri spingono. Arriva il gol con Hysaj, diagonale imprendibile per Consigli. Sale in cattedra Zielinski, sfiora la rete in due circostanze, poi assist al bacio per Insigne. I neroverdi vanno in gol con Djuricic ma è fuorigioco. Nel secondo tempo ben due gol annullati con Caputo e Berardi. I parteopei vanno vicini alla rete, palo di Politano, ma poi arriva il raddoppio con Allan su assist dell’ex di Inter e Sassuolo. Un successo che fa morale, ora Inter e Lazio. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Ospina 6,5 – La partita del portiere colombiano, come sempre è contraddistinta dal palleggio. Bene anche nelle uscite e salva la squadra con una bella parata su Berardi.

Manolas 6,5 – Il difensore greco, dopo la partita contro l’Udinese non brillante, stasera si riscatta. Aveva Caputo, bomber in grande forma, ma non gli concede spazi. Esce nella ripresa, ma stavolta con più convinzione.

Hysaj 7 – La prova del laterale albanese è stata davvero fantastica. Super gol, il primo con la maglia del Napoli, poi sfiora la doppietta. Poi davvero non sbaglia in fase di spinta, davvero una prestazione sopra le righe.

Lobotka 6,5 – Il regista slovacco ha confermato di essere in un gran momento di forma. Tiene in mezzo al campo contro il Sassuolo e nel primo tempo detta il gioco. Cala ad inizio ripresa, ma poi si riscatta nel finale.

Zielinski 7 – Il calciatore polacco stasera ha fatto vedere realmente tutto il suo valore. Assist al bacio per i compagni, magie come se piovessero, gli manca solo il gol. Davvero una supera match del polacco.

Allan 6,5 – Come passare in pochi giorni dalle stalle alle stelle. E’ il caso del centrocampista brasiliano, contro il Parma davvero in serata no, oggi invece entra e segna anche un bel gol. E’ la bestia nera del Sassuolo, due gol ed entrambi andata e ritorno ai neroverdi.

Politano 6,5 – L’ex della partita entra in campo e ci mette del suo. Sfortunato sul palo, l’ennesimo per gli azzurri, ma poi assist di testa al volo dove segna Allan. Sta lentamente entrando negli schemi del Napoli.

Flop

Milik 5 – Il polacco anche stasera, è stato avulso dalla manovra. Suo l’assist per Insigne, ma poi nel secondo tempo, spreca in maniera clamorosa di testa. Ormai è chiaro che non vede l’ora di levare le tende.

