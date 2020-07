San Paolo – Una serie di “episodi” ed Hysaj che si gode Napoli

Di sicuro una partita con mille “argomenti” di discussione, Napoli/Sassuolo. Dal primo gol in assoluto in maglia azzurra di Hysaj al primo stagionale per Allan, ad una serie di 4 marcature in fuorigioco annullate agli ospiti. Il terzino albanese, ai microfoni Dazn non ha nascosto la sua gioia in merito alla rete. «Sono molto contento per questo primo gol con la maglia azzurra, molto più bello! Non c’erano i tifosi ma me lo godo lo stesso: lo dedico a mia moglie, mia figlia e la mia famiglia, spero ce ne siano altri. Ci sono stati quattro gol e anche errori nostri, meno male che c’è il Var! Bisogna fare attenzione ai piccoli particolari. Il Sassuolo gioca al pallone come il Barcellona, sicuramente il livello dei calciatori sarà molto più elevato, dobbiamo guardare ai dettagli e limare due-tre cose, poi saremo pronti». Parla anche del futuro. «Sto benissimo, sono sereno e si vede in campo, Napoli è casa mia, me la godo fin quando ci sarà il rinnovo oppure no, nel calcio non si sa mai. Parlare con la società a fine stagione? Si ma c’è ancora una partita importante».

IL Mattino