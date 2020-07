Per Osimhen, che vuole superare Maradona, ultimi dettagli e sarà fumata bianca

Per Osimhen s’attende ora la fumata bianca, le parti hanno continuato a lavorare in maniera positiva durante tutta la settimana per elaborare tutti gli aspetti della trattativa, superare tutti gli ultimi ostacoli e limare i vari aspetti. Un lavoro continuo tra Napoli e Lille (accordo intorno ai 60 milioni, si sta ragionando sull’opzione dell’inserimento del portiere greco Karnezis), continui i contatti tra il direttore sportivo Giuntoli con il suo procuratore D’Avila per l’accordo su ingaggio e commissioni, con un contratto per l’attaccante nigeriano dalla durata di cinque anni. «Osimhen? In questo momento dobbiamo trovare accordo di massima con il nuovo agente, non è come tutti pensano, vediamo», ha detto il ds Giuntoli a Dazn prima del match contro il Sassuolo. «Victor farà il possibile per raggiungere e superare i record scritti da una leggenda come Maradona. Ho sentito Victor: è molto eccitato dalla sua nuova esperienza e dal nuovo club. Napoli è un grande nome del calcio globale. Per lui sarà una nuova sfida e mi ha detto: Presidente, renderò Napoli orgogliosa. Dategli fiducia e aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Le dichiarazioni di Amaju Pinnick, presidente della Federcalcio Nigeriana a Radio Kiss Kiss Napoli. Fonte: Il Mattino