Pagelle CdS – Zielinski “strappi” che fanno male al Sassuolo. Sprecone Callejon

Il Napoli batte il Sassuolo, in un match dai due volti al San Paolo, ma al tempo stesso spettacolare. Dopo i primi minuti di assestamento, gli azzurri prendono in mano la partita e passano. Spunto di Hysaj, si accentra e calcia, nulla da fare per Consigli. Il match i partenopeo lo potevano chiudere nella prima frazione, ma Insigne e soprattutto Callejon sprecano da ottima posizione. I neroverdi vanno in gol ma fuorigioco di Djuricic. Nel secondo tempo Zielinski, un furia con i suoi strappi, impensierisce Consigli. I ragazzi di De Zerbi vanno a segno un paio di volte, ma il VAR annulla le marcature di Caputo e Berardi. Nel finale palo di Politano e poi la rete di Allan su assist di Mertens. Note stonate l’infortunio di Manolas al costato e il giallo al belga che gli farà saltare l’Inter. Hysaj fa ammattire il Sassuolo, non bene Manolas

Ospina 6 – Prende 3 gol che vengono cancellati dal Var. Decisive le respinte sui tiri di Djuricic e Berardi.

Di Lorenzo 6 – Abituato al ruolo di protagonista nella coppia dei terzini, stavolta cede la scena a un altro ex empolese. Tuttavia il suo instancabile lavoro sulla corsia di destra lo fa risultare uno dei più attivi.

Manolas 5,5 – Per sua fortuna c’è il Var, che annulla il secondo gol di Djuricic: quella rete nasce da un errore del greco che sbaglia il tempo nell’anticipo sul 10 del Sassuolo e poi scivola in area. Esce per un colpo al costato.

Maksimovic (15’ st) 5,5 – Come il suo predecessore: sbaglia il passaggio in uscita e su quel suo errore il Sassuolo costruisce l’azione del quarto gol annullato.

Koulibaly 6 – Dopo 5’ subisce un tunnel da Djuricic: non è da lui. Si riprende senza problemi.

Hysaj 7,5 – Segna il primo gol in Serie A della sua carriera dopo 188 partite e quella rete lo scatena. E’ sempre stato il terzino-difensore, ma in questa partita è una furia in attacco,. Nel finale del primo tempo vola su tutta la fascia, si fa lanciare da Insigne e va davvero vicino alla doppietta. Chiude la sua straordinaria serata con l’assist per il palo di Politano.

Fabian Ruiz 6 – Cuce il gioco con quel suo piede a uncinetto e lo fa bene per tutto il primo tempo. Poi, di fronte al rilancio atletico degli emiliani, perde lucidità e precisione.

Allan (35’ st) 7 – E’ un cambio indispensabile, con lo spagnolo in netto calo. Ed è un cambio fortunato perché il brasiliano piazza nell’angolino la palla del 2-0.

Lobotka 6 – Non lo trovi mai fuori posizione, mai disattento. Va un po’ in difficoltà quando il Sassuolo a inizio ripresa alza il ritmo.

Zielinski 7 – E’ il miglior “strappista” del campionato. Quando parte con la palla incollata al piede diventa un problema per Magnanelli.

Elmas (34’ st) 6 – Entra bene in partita, rompe il ritmo degli emiliani e arriva al tiro pericoloso.

Callejon 5,5 – Sbaglia un gol sullo schema classico, ovvero il lancio da sinistra di Insigne sul secondo palo dove lo spagnolo anticipa Rogerio, ma colpisce male. Rallenta nella ripresa.

Politano (22’ st) 6,5 . Fa tre cose rilevanti: stampa sul palo l’unica palla buona che può indirizzare verso Consigli, poi fa un bel recupero su Haraslin, infine tocca di testa per Mertens che piazza l’assist per Allan.

Milik 5,5 – Lo cercano poco, ma anche lui cerca poco la squadra.

Mertens (22’ st) 6 – Entra, prende il giallo e così salterà la partita contro l’Inter. Nel recupero, assist vincente per il 2-0 di Allan.

Insigne 6,5 – Beneficia della presenza, del gioco e degli spunti di Hysaj dalla sua parte. In due minuti gli càpitano due palle-gol (la prima offerta proprio da Hysaj, la seconda di Zielinski) che Lorenzo sbaglia di pochissimo. Sbaglia di più quando fa partire l’azione del quarto gol annullato.

Gattuso (all.) 6,5 – Sette conclusioni nei primi 25’, ci sono momenti di gran calcio in quel periodo. Ma ci sono anche momenti di puro terrore: i 4 gol annullati al Sassuolo nascono da imperdonabili errori dei suoi in uscita.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport