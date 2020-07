Il Napoli e il Lille, nella giornata di ieri hanno raggiunto l’accordo tra le parti, tutto sistemato, per l’approdo di Osimhen in azzurro. Questo quanto detto in un breve intervento a “ilnapolionline.com” da Oma Akatugba. “Tutto sistemato per il passaggio di Victor Osimhen in azzurro. Ora il ragazzo parte per le vacanze, ha fatto la sua parte, ora si attende l’ufficialità”.

La Redazione