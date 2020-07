Ramadani ha portato a De Laurentiis l’offerta del City

Mentre il Napoli sta completando i test in vista della super sfida, più approfonditi diventano i discorsi di mercato, che non riguardano soltanto Osimhen e l’esterno d’attacco. Uno dei punti cruciali è il futuro di Koulibaly, che dopo sei stagioni potrebbe chiudere tra pochi giorni il rapporto col Napoli. Il suo agente Ramadani ha portato sul tavolo di De Laurentiis un’offerta del City, per ora ritenuta bassa. I Citizens possono rivedere la proposta anche perché sanno che questa esperienza alletta Koulibaly, che ha correttamente sottolineato di non poter fare previsioni sul suo futuro. «Nessuna promessa, parlerò a fine stagione con la società». E serenamente si potrebbe decidere di interrompere questo sodalizio se c’è reciproca convenienza. Sono le regole del mercato a cui è difficile sottrarsi anche se sincero è l’affetto che lega Kalidou a Napoli. Fonte: Il Mattino