Il sostituto di Koulibaly è stato già preso a gennaio: Miglior recupera palloni

De Laurentiis è preparato all’idea che il difensore franco-senegalese, diventato uno dei migliori centrali al mondo grazie al lavoro con Sarri e alla guida di Albiol, possa sfilarsi la maglia azzurra e per questo si è attivato sul mercato. Ha individuato nel brasiliano Gabriel, in forza al Lille, lo stesso club di Osimhen, il profilo giusto per l’eventuale sostituzione di KK.

Ma non bisogna dimenticare che un rinforzo è stato preso già in gennaio. Rrahmani, lasciato in prestito al Verona. Capitano della nazionale kosovara, 192 centimetri, al primo anno in Italia è stato inamovibile. Ha giocato il 97 per cento delle partite (34) e dei minuti (3.049). È il calciatore che in serie A ha recuperato più palloni (462). A conferma di un’efficacia che è testimoniata anche dal numero dei gol subiti dai gialloblù (43, soltanto tre squadre in serie A ne hanno incassati meno).

È stato un esempio di correttezza finora. Pur giocando sempre ha ricevuto soltanto quattro ammonizioni. Va dunque presa in considerazione la sua candidatura per la prossima stagione. Così come bisogna ricordare che a disposizione di Gattuso restano Maksimovic e Manolas, che hanno vissuto una stagione alterna, non soltanto per problemi fisici. Servirà una difesa attrezzata, con quattro centrali intercambiabili, ed è su questa traccia che lavora il Napoli dopo aver preso Rrahamani e in attesa che si decida il destino di Koulibaly. Fonte: Il Mattino