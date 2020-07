Luperto piace al Crotone neo promosso in Serie A

Una nuova squadra del Sud nella Serie A del prossimo anno. Il Crotone fa compagnia al Benevento e si gode queste ore dopo la promozione in massima serie, guardando già al prossimo anno. «Essere tornati in A è per noi motivo d’orgoglio. Con il Benevento restituiamo due squadre del Sud alla massima serie. Non è facile retrocedere e poi risalire subito in A. Senza lodarsi troppo, ma noi e il Benevento abbiamo mostrato come si possono ottenere risultati con la programmazione», ha detto il presidente Gianni Vrenna.

Una risalita veloce per un club che guarda anche a Napoli. «De Laurentiis ancora non l’ho sentito. Ben vengano operazioni col Napoli per allestire una squadra competitiva e che possa provare a far bene contro i colossi del calcio italiano» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Luperto ci piace molto, così come altri calciatori molto interessanti nel Napoli. Ha molta esperienza, gioca da tempo in Serie A e in competizioni europee. Dopo un colloquio con il direttore Giuntoli capiremo quali margini ci potranno essere per operazioni di mercato». Fonte: Il Mattino