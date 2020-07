Lorenzo Insigne: “Il Barcellona? Non partiamo battuti. Sul gol sbagliato dovevo fare come Ibra”

La prova di Insigne con diverse giocate positive, anche se con qualche errore ma come sempre ha dato il massimo per i colori azzurri. «Cerco sempre di fare il meglio, con Callejon ci conosciamo da sette anni, quando metto la palla so che lui ci arriva sempre. Gol sbagliato? Dovevo fare come ha fatto Ibra col Sassuolo, uguale». Il capitano ha analizzato il match con il Sassuolo. «Loro più o meno hanno quella filosofia di gioco del Barcellona, sapevamo che era una partita difficile. Siamo stati bravi ed abbiamo sfruttato le occasioni, riuscendo a portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto una grande gara, vincere aiuta a vincere e tra poco abbiamo una partita importante, bisogna arrivare pronti. Sappiamo che il Barcellona è il Barcellona, è difficile ma non possiamo partire sconfitta, dobbiamo restare concentrati tutta la partita».

Fonte: Il Mattino