La panchina azzurra – Subentranti ok, ma non troppo

Luci ed ombre dalla panchina azzurra. Volontà, certo, ma anche qualche errore di troppo. Per Mertens addirittura un giallo pesante. Ecco i giudizi de Il Mattino

5,5 MAKSIMOVIC

Pochi secondi dall’ingresso in campo e sbaglia l’appoggio in uscita, meno male che Caputo lo salva segnando in fuorigioco. Ma l’andazzo della gara del serbo non cambia molto: particolarmente impreciso, passo non convincente e sbavature che rendono la sua prova poco convincente.

6 POLITANO

Prende il posto di Callejon e si dà da fare soprattutto come terzino aggiunto. Colpisce il palo con Consigli battuto, e il gol avrebbe potuto chiudere prima il match ma è chiaro che quando entra Gattuso gli chiede di dare una mano là dietro dove i giramenti di testa sono numerosi. E fa il suo dovere.

6 MERTENS

Rimedia un cartellino giallo dopo una manciata di minuti su Traore che gli costa la presenza a San Siro martedì con l’Inter. Poi per il resto non è una notte in cui brilla, anche se prendere il posto di Milik non è complesso. Dà una grande mano nel tentare anche di schermare il primo passaggio. E le sue urla si sentono. Eccome.

6 ALLAN

Segna il gol del 2-0, un punto esclamativo in una delle ultime notti in azzurro. Fino a quel momento con umiltà si era messo al servizio del centrocampo in affanno: fa pressing e alza il ritmo consentendo al Napoli di tenera alla larga il Sassuolo. Ed è un impegno non di poco conto.

sv ELMAS

Un bel destro proprio nel recupero che mette in difficoltà Consigli, si piazza mezz’ala sinistra e con le sue ripartenze riesce in ogni caso a far respirare la sua squadra. Prova a mordere le caviglie ai centrocampisti del Sassuolo per togliere la lucidità nel passaggio. Volenteroso, non c’è che dire.