La moviola – Offside in svendita al San Paolo: ben 4 al prezzo di… uno

Un premio alla carriera per Aureliano, destinato da settembre a prendere posto al VAR come VAR PRO. E forse non è stato un caso che si è stabilito un record, sicuramente poco lusinghiero per gli assistenti: quattro reti annullate per fuorigioco, ma tre solo grazie all’aiuto della tecnologia (in pratica ha arbitrato… Nasca). Appena 7 falli fischiati nel primo tempo (14 alla fine) fanno capire che tipo di partita è stata.

ANNULLATO/1 -Non difficile la valutazione sulla prima rete annullata al Sassuolo da parte dell’assistente n. 2, Bresmes: al momento del passaggio di Caputo, infatti, il giocatore neroverde è oltre Di Lorenzo, ultimo difendente azzurro.



ANNULLATO/2 – Più difficile pizzicare anche il secondo offside del Sassuolo, sulla rete sempre di Djuricic: è lui che serve Traore, quando quest’ultimo, però, è con la gamba sinistra oltre Di Lorenzo.

ANNULLATO/3 – Niente occhio anche per l’assistente n. 1, Bottegoni: sul passaggio di Magnanelli, Berardi è oltre Koulibaly.

ANNULLATO/4 – Non vale neppure la rete di Berardi, che riceve il pallone da Caputo, partito molto oltre Koulibaly sull’assist di Traore, Bottegoni perde pure questo.

VAR: Nasca 6,5

