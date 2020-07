Martedì 28 Luglio alle ore 21,45 allo stadio San Siro si giocherà Inter-Napoli, partita che non ha più molto da dire per la classifica, ma ha sempre un certo fascino. In vista della sfida valevole per la quart’ultima di campionato, il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche. Tra queste per i nerazzurri Gagliardini, mentre per la squadra di Gattuso, Dries Mertens. Entrambi per comportamento non regolamentare.

Fonte: legaseriea.it