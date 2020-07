Di Marzio: “Dopo quello di Pioli, altri rinnovi in casa Milan”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha analizzato la situazione in casa Milan in merito alle strategie in vista della prossima stagione: “Dopo quello di Pioli fino al 2022, in casa Milan è tempo di pensare ad altri rinnovi. Per quanto riguarda quello di Ibrahimovic, dal club rossonero filtra grande fiducia. Nei colloqui che lo svedese ha avuto con Maldini e Massara in questi giorni a Milanello, ha fatto capire che è ben disposto a restare. Ma allo stesso tempo il Milan ha lasciato intendere che le sue richieste non potranno essere esagerate, nonostante il club voglia accontentarlo (sapendo che trovare un altro Ibra è impossibile)”.

Ha aggiunto: “Il giocatore aveva un’opzione di rinnovo (scaduta a maggio) sui 6 milioni netti a stagione e quella potrebbe (o dovrebbe) essere la bozza di intesa nel caso acconsenta a questa proposta economica. Capitolo Donnarumma: è previsto un incontro imminente con Raiola, forse già prima di Sampdoria-Milan di mercoledì prossimo. Anche in questo caso c’è fiducia (come aveva preannunciato Massara pochi giorni fa) ma si procede con cautela. Infine, per Calhanoglu la novità è la società rossonera ha incontrato il suo nuovo agente (Stipic) nei giorni scorsi. La volontà forte del giocatore è di rimanere a Milano e le cifre sono fattibili. In più, verrà probabilmente inserita una clausola di uscita nel nuovo contratto”.