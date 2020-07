Gattuso: “Con il Sassuolo ho rivisto il “veleno” dentro i ragazzi. Napoli ha tante belle isole”

Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0, riscattando la sconfitta di Parma e a tratti è tornato ad avere il “veleno”, come piace al suo allenatore. Rischi nella ripresa, ma successo più che meritato.

Gattuso l’ha vista così: «Anche stavolta abbiamo creato tanto ma segnato poco. Dobbiamo migliorare. Ma nel complesso sono contento della prestazione. Loro hanno fatto quattro gol, ma il fuorigioco fa parte del calcio. Siamo stati nel complesso superiori. Centrocampo stanco? Quest’anno abbiamo fatto tre campionati, non uno, per questo sto dando minutaggio ai ragazzi. Cambierò ancora nelle prossime partite. Il nostro è un calcio pensante, bisogna essere concentrati per tutta la partita, non solo a tratti. Barcellona? Ci giochiamo qualcosa di importante, lo sappiamo. Possiamo entrare nella storia del club che non ha mai raggiunto i quarti. Ma la città non ti aiuta: qui ci sono belle isole, belle barche, fa caldo, a casa non si può stare. A tratti la luce l’abbiamo spenta nell’ultimo periodo. C’è stato poco veleno, ma per fortuna dopo questa partita l’ho rivisto».

Fonte: CdS