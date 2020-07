Ecco i voti de il Mattino per la difesa: un solo insufficiente nella difesa

6 OSPINA

Il vero portiere azzurro è in realtà Nasca che lì seduto al monitor cancella 4 gol del Sassuolo. Ospiti che arrivano spesso al tiro, tre volte è costretto a raccogliere il pallone dalla sua porta ma il fuorigioco e il Var lo salvano. Bene su Djuricic, bravo in presa alta in diverse circostanze.

5,5 ​DI LORENZO

Più contenuto da Traoré e Rogerio rispetto allo straripante Hysaj. Soffre molto Traoré anche poco assistito sulla catena: i due gol annullati al Sassuolo nei primi 35 minuti nascono entrambi nella sua zona e anche quando Rogerio spinge gli crea difficoltà,. Troppi errori dal suo lato. Non soltanto i suoi.

6 MANOLAS

Presente come e più di Koulibaly nella manovra, guidando la linea alta nel pressing e montando bene la guardia su Caputo, limitando i movimenti e la ricezione del pallone sulla prima punta avversaria. Soffre a inizio ripresa quando il Sassuolo va in forcing, si fa male ed esce dopo un quarto d’ora.

6 KOULIBALY

Eccesso di confidenza nei primi minuti che permette a Djuricic di involarsi verso l’area partenopea. Un errore che nasce dalla ricerca dell’uscita pulita sul pressing alto del Sassuolo: scelta necessaria per innescare gli attaccanti in velocità: spesso in fase offensiva. Bravo nell’applicare il fuorigioco.

7 HYSAJ

Primo gol col Napoli, secondo da professionista (in B con l’Empoli il 17 aprile del 2014) . Sblocca la gara con un destro secco, sul quale Consigli si tuffa in ritardo coronando un match fatto di due assist non sfruttati prima da Milik, poi da Insigne e del secondo gol negato da Consigli.