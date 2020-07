Del Genio: “Sostituto di Allan? Si parla di Veretout, ma io preferisco…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato azzurre: “Allan molto probabilmente va via? Ci sono diversi giocatori che potrebbero sostituirlo, si parla di Veretout che pure è un ottimo mediano. Ma per le caratteristiche tecniche che ha, io preferirei prendere Nandez del Cagliari. Preferisco lui al francese, anche se parliamo di due buoni centrocampisti che potrebbero sostituire entrambi il brasiliano. Boga? Il Napoli è una squadra che gioca in verticale, sarebbe un buon acquisto, poi vedremo nelle prossime settimane come vorrà muoversi sul mercato la società partenopea”.