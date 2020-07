Dazn, Insigne: “Magari il Barcellona non conosce il taglio di Callejon!”

Al termine della gara, Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si ferma ai microfoni Dazn: “Era un test importante, perchè il Sassuolo ha la filosofia di gioco del Barcellona, quindi sapevamo fosse difficile ed abbiamo provato a gestirla nel migliore dei modi. Era importante vincere, perchè vincere aiuta a vincere…Gioco con Callejon da sette anni, so che quando metto la palla lì, lui c’è, stasera è stato sfortunato, speriamo che a Barcellona non sia preparatssimo in questo. Certo, il Barcellona è il Barcellona, ma noi non partiamo sconfitti, dobbiamo provare a passare il turno. Ho sbagliato il gol perchè ho scelto la soluzione sbagliata, dovevo fare come Ibra, avrei dovuto spostare il pallone”