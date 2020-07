Dazn, Hysaj: “Io a Napoli sono a casa, anche se il mercato è imprevedibile”

Stasera non era neanche sulla sua corsia, Hysaj, ma ha addirittura aperto le marcature con il suo primo gol in serie A. Ai microfoni Dazn a fine gara: “Sono molto contento per questo gol, soprattutto perchè è il primo in maglia azzurra. Me lo godo, anche se non c’è pubblico, lo dedico alla mia famiglia, mia moglie e mio figlio. Spero che di gol ce ne possano essere anche in futuro. I gol erano in fuorigioco e meno male che il Var li ha ravvisati, ma sicuramente sono nati anche da nostri errori. Dobbiamo migliorare i dettagli, perchè siamo una buona squadra, ma non possiamo commettere degli errori. Ovvio, il Sassuolo ha le caratteristiche del Barcellona, quindi, la partita di stasera ci dice che dobbiamo stare molto attenti. Per quanto riguarda il mercato, ne riparleremo a fine stagione, come è giusto che sia, perchè ci sono ancora delle partite importanti. Io, però, a Napoli sto a casa mia, ci tengo a questa maglia e me la godo fino alla fine. IL mercato è sempre imprevedibile…”