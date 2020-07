Dazn, Gattuso: “Andare a Barcellona pensando che siano in crisi…”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della gara contro il Sassuolo, interviene ai microfoni Dazn: “Creare 9 palle gol e non concretizzare, è assurdo. Se analizzo i dati noi segniamo poco e subiamo troppo. Questa squadra crea, ma bisogna migliorare nella realizzazione. Il fuorigioco fa parte del gioco, quindi se c’è un gol irregolare, si annulla. Ci sono stati 9 tiri ad 1, se noi parliamo solo dei 4 gol annullati al Sassuolo, la gente crede che il Napoli abbia solo subito. Bisogna stare sul pezzo per 95 minuti, non bisogna sbagliare e deconcentrarsi al primo errore. Stasera, per esempio, Fabian ha sbagliato tantissimo, ci sta, visto la stranezza della stagione, è come se stessimo giocando tre campionati, alcuni hanno effettivamente bisogno di rifiatare e lo farà. Questa partita non era affatto facile, avevo chiesto di alzare l’asticella, perchè tra due settimane abbiamo una partita fondamentale che potrebbe fare la storia, visto che il calcio Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions. La città, adesso, non ci aiuta, è bellissima, fa caldo, il mare, le barche, le isole…allenarsi in questo momento è difficile e, in alcune circostanze abbiamo spento la luce. Andare a Barcellona, pensando che loro siano in crisi, sarebbe un grande errore…”