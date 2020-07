Chiariello: “Questo Napoli è scoppiato, Il mistero Lozano si infittisce”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito della vittoria azzurra sul Sassuolo: “Il Calcio al tempo del VAR è un Calcio diverso. Non ricordo una squadra che si vede annullare quattro gol per fuorigioco. Se questa partita si fosse giocata negli anni settanta col pubblico, l’arbitro non sarebbe uscito tranquillo dallo stadio, ma sotto scorta. Il VAR è molto discusso. Però oggi la tecnologia ti dà due certezze: la gol line technology e il fuorigioco. Paradossalmente oggi il Napoli fa il terzo ‘clean sheet’ dell’epoca Gattuso prendendo quattro gol tutti annullati per fuorigioco, e senza che il guardalinee ha mai alzato la bandierina. Perché oggi così si fa per aspettare il giudizio del VAR. E’ forse un Calcio più giusto, dove almeno su certe cose non c’è discussione. Ma se analizziamo la partita il Sassuolo ha dato quattro gol al Napoli, annullati per millimetrici fuorigioco”.

“Questo Napoli è scoppiato, il secondo tempo è stato indecente. Il mistero Lozano si infittisce, in una partita che non contava niente non ha giocato neanche un minuto. Forse come dice Bruscolotti il ragazzo è stato già venduto, oppure autolesionisticamente il Napoli non lo fa giocare dopo aver già acquisito la qualificazione europea con la vittoria della Coppa Italia. Ma parliamo di Gattuso, che voi a Napoli lo avete fatto diventare subito un grandissimo allenatore perché ha vinto la Coppa Italia. Chi vince a sempre ragione! Io mi sono permesso di dire che è un allenatore che ancora si deve fare”.

“E’ un uomo che ci piace, un lavoratore onesto, uno che l’anno scorso al Milan ha mostrato buone cose. Uno che a Napoli ha sicuramente rivitalizzato un ambiente che era depresso facendo un lavoro fantastico sullo spogliatoio”.

Ma è Gattuso un allenatore già fatto per una grande squadra?

“Il Napoli che abbiamo visto con Parma, Bologna, Udinese e oggi col Sassuolo, con questo stucchevole partire del portiere e questo lento giro palla all’indietro, dove va? Cosa sta facendo? Sta preparando la partita di Barcellona? Quello che non mi spiego è perché con 12 partite di nessuna utilità per il Napoli, non provi a capire cosa hai in rosa per l’anno prossimo”.