Chiariello: “Questa palla che gira all’indietro senza costrutto a che serve?”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito della vittoria azzurra sul Sassuolo: “Vedere uno come Lozano non giocare nemmeno un minuto, a me fa specie, perché hai buttato l’ennesima partita che hai a disposizione. Così come mi fa specie il Napoli che crolla nei secondi tempi. Capisco che Milik è ormai fuori dal progetto e sa che andrà via, ma Allan è un uomo da 10 minuti? Non ti può essere utile per Barcellona? E questa palla che gira all’indietro senza costrutto a che serve? Vorrei che qualcuno avesse il coraggio di fare queste domande a Gattuso. Che stimiamo ma io stasera mantengo le stesse perplessità che ho manifestato dopo le ultime prestazioni. Il Napoli è stanco, è sulle gambe, e non ha un progetto di gioco che mi rassicura. Devo pensare che tutto questo o è una preparazione in vista di Barcellona e allora va benissimo, o ci sono segnali d’allarme che mi fanno pensare che l’8 agosto sarà una serata davvero difficile“.