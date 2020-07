Centrocampo azzurro – La “lucida” stella polare è Zielinski

La mediana azzurra regge, nonostante qualche affanno. A centrocampo Ruiz ha sicuramente bisogno di tirare il fiato, come ammesso dallo stesso Gattuso, Lobotka cede alla distanza, mentre è senz’altro Zielinski quello più ispirato. I giudizi de Il Mattino:

5,5 FABIAN RUIZ

Si abbassa in ausilio di Lobotka alla ricerca del primo pallone da giocare e cerca di far partire il giro-palla, ma si vede meno in zona offensiva, dovendo tenere un baricentro più basso. Cerca di stringere gli spazi a destra. Nella ripresa sono troppi gli errori in uscita, poco pressing e il Sassuolo aumenta il possesso.

6 LOBOTKA

Si merita qualche rimprovero da Gattuso. Scarsa la mobilità in quello che dovrebbe essere il pendolo verso il pallone per lo scarico dai compagni e tende a farsi schermare dai trequartisti del Sassuolo. Il calo nella ripresa è evidente, la stanchezza ha il suo peso.

6,5 ZIELINSKI

Pennella calcio con una facilità impressionante. Due tocchi, aperture, dribbling, capacità di andare palla al piede quando serve: Magnanelli e Locatelli provano ad arginarlo in prima battuta, ma senza successo. Anche nella ripresa è quello che resta più lucido.