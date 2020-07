Il CdS vota la difesa: Hysaj protagonista assoluto

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla difesa azzurra. Hysaj il migliore per distacco, goal a parte (primo in carriera in Serie A) è stato devastante sulla corsia mancina. Sotto la sufficienza Manolas, costretto a uscire al 59′, mentre il resto del pacchetto arretrato è quasi sempre riuscito a chiudere gli spazi.

Ospina 6

Prende 3 gol che vengono cancellati dal Var. Decisive le respinte sui tiri di Djuricic e Berardi.

Di Lorenzo 6

Abituato al ruolo di protagonista nella coppia dei terzini, stavolta cede la scena a un altro ex empolese. Tuttavia il suo instancabile lavoro sulla corsia di destra lo fa risultare uno dei più attivi.

Manolas 5,5

Per sua fortuna c’è il Var, che annulla il secondo gol di Djuricic: quella rete nasce da un errore del greco che sbaglia il tempo nell’anticipo sul 10 del Sassuolo e poi scivola in area. Esce per un colpo al costato.

Koulibaly 6

Dopo 5’ subisce un tunnel da Djuricic: non è da lui. Si riprende senza problemi.

Hysaj 7,5

Segna il primo gol in Serie A della sua carriera dopo 188 partite e quella rete lo scatena. E’ sempre stato il terzino-difensore, ma in questa partita è una furia in attacco. Nel finale del primo tempo vola su tutta la fascia, si fa lanciare da Insigne e va davvero vicino alla doppietta. Chiude la sua straordinaria serata con l’assist per il palo di Politano.